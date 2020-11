Black Friday: las mejores ofertas de juegos para PlayStation 4

Inicia la semana y ya huele a Black Friday. Esta fecha es conocida por tener un sinnúmero de promociones en lo que respecta a aparatos tecnológicos, ropa, automóviles, etc. Por supuesto, Sony no podía estar descartado y tendrá juegos de la PlayStation 4 con increíbles descuentos.

Incluso, la compañía ofrece estos descuentos desde este lunes. Si esto no bastara, las promociones están divididas en dos tiempos: del 20 al 30 de noviembre (descuentos en formato digital) y del 27 al 30 (rebajas en formato físico)

A continuación, te dejamos el top 5 de juegos con descuento

The Last of Us 2 (50% de descuento/USD 29.99)

The Last of Us 2 / Internet

The Last of Us Part II es un videojuego de acción-aventura y horror de supervivencia desarrollado por Naughty Dog, publicado por Sony en exclusiva para la PlayStation 4 el 19 de junio de 2020

Grand Theft Auto V (50%/ USD 14.99)

Grand Theft Auto V / Internet

Grand Theft Auto V es un videojuego de acción-aventura de mundo abierto desarrollado por el estudio Rockstar North y distribuido por Rockstar Games.

DOOM Eternal Edición estándar (67%/ USD 19.79)

DOOM Eternal Edición estándar / Internet

Doom Eternal es un videojuego de acción y disparos en primera persona desarrollado por id Software y publicado por Bethesda Softworks.​ Es el quinto título principal de la serie Doom y la secuela directa del juego estrenado en 2016

Final Fantasy VII remake Digital Deluxe Edition (34%/ USD 52.79)

Final Fantasy VII / Internet

Final Fantasy VII es un videojuego de rol desarrollado y publicado por la empresa Square para la plataforma PlayStation.

God of War (50%/ USD 9.99)

God of War / Internet

God of War es una serie de videojuegos en 3ª. persona creada por SCE Santa Monica Studio y distribuida por Sony Computer Entertainment.

Si quieres conocer toda la variedad de juegos con descuentos, haz clic aquí

