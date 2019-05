Al menos un muerto y once heridos en Perú por el terremoto de magnitud 7,5

Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este domingo en Perú por el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Richter que sacudió gran parte de Suramérica.

i guess my husband woke up around 2am and everything was shaking like craaaaazy but i snored through it like everything else in my life 😴 #Temblor#TerremotoEnPeru #Earthquake pic.twitter.com/atANcruV3R

— Panic! at the Dentist (@HighOnSpotify) May 26, 2019