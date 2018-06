Reunión entre entre Kim Jong-un y Donald Trump: las playas de Corea del Norte y otros 5 detalles inesperados de la cumbre de Singapur

El encuentro este martes entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Líder Supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Singapur fue histórica, ya que nunca antes los máximos mandatarios en ejercicio de ambos países se habían reunido.

Los expertos han examinado al detalle todo lo acontecido allí, desde el apretón de manos entre los dos dirigentes hasta la firma de un acuerdo conjunto.

Pero la jornada también dejó algunos momentos extraños que están dando mucho que hablar.

1. Las playas

Antes de convertirse en presidente de EE.UU., Donald Trump, era famoso por su emporio inmobiliario.

Aun así, sorprendió oír a Trump mencionar una poco conocida atracción norcoreana: su litoral.

"Tienen grandes playas. Lo ves cuando disparan sus cañones hacia el océano. Yo me dije 'chico, mira esa vista. ¿No quedaría bien un gran bloque de apartamentos?'", comentó Trump a los reporteros.

El gobierno estadounidense desaconseja actualmente viajar a Corea del Norte.

2. El posado

Antes de que los dos líderes tomaran asiento para un almuerzo de trabajo, Trump bromeó con los fotógrafos. "¿Todo el mundo está tomando una buena foto? ¿Que salgamos bien, lindos y delgados?"

Pero, a juzgar por la expresión plana de Kim, parece que sus palabras se perdieron en la traducción.

https://twitter.com/nowthisnews/status/1006391606629621761

Algunos de los platos del menú asombraron a los delegados norcoreanos.

3. El video

Antes de que el presidente estadounidense ofreciera una rueda de prensa, se mostró a los periodistas un video de cuatro minutos en coreano y en inglés, que Trump dijo haber enseñado antes a Kim Jong-un.

Sobre un fondo de música tensa y fuertes imágenes, un narrador pregunta: "¿Elegirá este líder impulsar su país?… ¿Estrechará la mano de la paz y disfrutará de una prosperidad como nunca ha visto?… ¿Qué camino se elegirá?

"Presentamos al presidente Donald Trump y al presidente Kim Jong-un en una reunión para rehacer la historia, para brillar en el sol. Un momento, una decisión. El futuro está por escribir".

https://twitter.com/panphil/status/1006491003937697792

Philip P. Pan, editor para Asia de The New York Times, comentó en Twitter tras ver el video: "Este es el asombroso video que Trump le puso a Kim. No sé por dónde empezar".

4. "La bestia"

Al concluir sus conversaciones, Trump decidió mostrarle al líder norcoreano su auto para la cumbre. la limusina presidencial de color negro conocida como La Bestia.

Las cámaras siguieron a los dos líderes mientras se acercaban al vehículo y pudieron captar como Kim miraba brevemente su interior.

El presidente Trump le mostró "La Bestia" a Kim Jong-un. / Reuters

5. Las plumas

Las plumas originalmente dispuestas para la firma eran de color negro con la firma de Donald Trump en oro.

La pluma que se había dispuesto para la firma del acuerdo la cambiaron a última hora. / Reuters

Pero en el último momento la influyente hermana de Kim Jong-un, Kim Yo-jong cambió la suya por una distinta.

La seguridad en torno al líder norcoreano ha sido muy alta durante todo el viaje, peor no está claro si el imprevisto cambio de pluma obedeciera a motivos de seguridad o a razones políticas.

6. Las lágrimas

El interés en la cumbre era muy grande, pero hubo quien se emocionó más que los demás.

https://twitter.com/DailyCaller/status/1006365177959321600

El ex jugador de baloncesto Dennis Rodman, que ha visitado Corea del Norte cinco veces, participó en dos ocasiones en el programa de televisión The Celebrity Apprentice (El Aprendiz Famoso, en inglés), conducido por Donald Trump antes de lanzar su candidatura a la Casa Blanca,

Rodman dijo que había recibido numerosas amenazas de muerte por sus contactos con el líder de Corea del Norte, pero se declaró satisfecho: "Todavía estoy en pie".

"Hoy es un gran día para todo el mundo… Estoy muy contento", añadió.

