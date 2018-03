Chile triunfa en los Oscar con "Una mujer fantástica", la película que consagró a la actriz transgénero Daniela Vega

La película chilena "Una mujer fantástica" hizo historia el domingo al quedarse con el Oscar a Mejor película de habla no inglesa.

"Le quiero agradecer a Daniela Vega, que fue la inspiración de la película", dijo el director Sebastián Lelio al recibir el galardón, el primer Oscar para un largometraje chileno.

El personaje central es una transexual a través de la cual se exploran temas como la violencia y el rechazo a lo diferente.

"La presencia de un personaje transexual sólo apareció como una posibilidad que fuimos explorando y nos pareció más importante precisamente porque es un tema poco explorado", dijo Gonzalo Maza, coguionista de "Una mujer fantástica", a BBC Mundo tras su paso por el festival Internacional de Cine de Berlín.

Con su éxito de la noche del domingo, "Una Mujer Fantástica" se convierte en el primer largometraje chileno en la historia que recibe una estatuilla en la entrega de premios más importante de la industria del cine.

Daniela Vega ha sido también la primera mujer transgénero en presentar una gala de los Oscar. / Reuters

La cinta se impuso a las otras nominadas: la libanesa The Insult, la rusa Loveless, la húngara On body And Soul y la sueca The Square.

En el filme, el personaje de Marina, una mujer transgénero interpretada por Daniela Vega, afronta la muerte de su pareja, varias décadas mayor, lo que le genera un fuerte rechazo de la familia del fallecido debido a su identidad de género.

Fue una noche doblemente histórica, porque Vega fue también la primera mujer transgénero en presentar una gala de los Oscar.

Repercusión en su país

Poco después de recoger su premio, Vega conmovió al auditorio al presentar la actuación de Sufjan Stevens, músico que interpretó la canción de "Mystery of love" de la película Call Me By Your Name.

"Quiero invitarlos a abrir su corazón y sus sentimientos para sentir la realidad, para sentir el amor. ¿Pueden sentirlo?", dijo Vega antes de realizar la presentación.

El triunfo de "Una mujer fantástica" y de Vega no tardó en suscitar reacciones en su país. Una de las primeras fue la de la presidenta en funciones, Michelle Bachelet, que celebró en Twitter:

La recepción al equipo de la película será una de las últimas actividades públicas de Bachelet antes de entregar al poder al presidente electo, Sebastián Piñera, el próximo domingo 11 de marzo.

El director del film, Sebastián Leilo, ha dicho que Vega fue "la inspiración". / Reuters

El propio Piñera también reaccionó en su cuenta de Twiter ante el éxito de la cinta nacional, asegurando que el cine chileno había tocado las estrellas.

El Oscar recibido por la cinta chilena no solo causa orgullo en el equipo premiado; también impactó al más alto nivel en la nación sudamericana.

Como un triunfo en el fútbol

Paula Molina, colaboradora de BBC Mundo en Chile

"¿Dónde estamos?", se escucha que pregunta uno de los integrantes del equipo de la película chilena "Una Mujer Fantástica" tras bajar del escenario donde acaban de recibir el Oscar a la Mejor Película Extranjera.

"En el cielo", responde la actriz protagonista de la película premiada, Daniela Vega, mientras Rita Moreno, la legendaria actriz latina en Estados Unidos que anunció la estatuilla exclama, "!Yo sabía que iba a ganar¡".

El video fue posteado en redes sociales minutos después del triunfo por la productora chilena Fábula, que ha estado a cargo de la producción de este filme y otra veintena de películas.

Pese a que la ceremonia estadounidense se transmitió desde las 10 de la noche hora local, cerca de la medianoche algunas personas incluso se dieron cita en "Plaza Italia", el espacio donde tradicionalmente se celebran los triunfos deportivos del país, para celebrar el segundo Oscar para el cine nacional. El primero lo recibió la animación "Historia de un Oso", el 2016.

Incluso algunos de los automovilistas que circulaban a esa hora por la capital hacían sonar sus bocinas en señal de alegría.

