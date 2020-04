¡En la cama! Evaluna Montaner publica foto íntima con Camilo

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry no dejan estar en boca de todos por ser la parejita del momento. Suman un noviazgo de cinco años y se casaron hace dos meses y medio. Pero han sido blanco de memes por la melosería que traen y hasta hay rumores de supuesto embarazo. Ahora, a la foto "íntima" de ellos le llueven corazoncitos; casi dos millones por el momento.

La noche del lunes, la pequeña de los Montaner compartió la imagen en su cuenta de Instagram en la que aparecen los tortolitos desde su intimidad: en la cama y listos para contar ovejitas. Y como si ya no fuera más romántico le dejó una reveladora dedicatoria a su esposo, quien estrenó su tercer álbum de estudio, "Por primera vez".

"Yo no sabía que tener un compañero de sueño (…) Me emociona cuando llega la noche y me emociona cuando amanece porque lo tengo cerquita. Todo me emociona al lado de él. Mientras más cerquita mejor. Me caes bien". Escribió la hermanita del dúo Mau y Ricky en la red social donde ostenta con casi 9 millones de seguidores.