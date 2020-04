Ella es la nueva novia de Luisito Comunica ¡Mira sus fotos!

View this post on Instagram

Mi entrenamiento de hoy: 1.- 5 minutos de cardio. 2.- 4 Series de 12 repeticiones con cada pierna. 3.- 4 series de 12 repeticiones con cada pierna. 4.- 4 series de 15 repeticiones. 5.- 4 series de 20 repeticiones. #gluteo #gym #encasa @estiloultra