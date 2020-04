Cynthia Viteri: "Ya no tengo covid-19"

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, publicó hoy 9 de abril en su cuenta de Twitter que el 8 de abril recibió los resultados de nuevos exámenes de COVID-19, los mismos que prueban que ella está libre de coronavirus.

Ayer recibí los resultados de los nuevos exámenes de COVID19 tomados la semana pasada y gracias a Dios he superado la enfermedad. Durante semanas he estado trabajando mediante llamadas y videoconferencias, hoy me incorporo al trabajo en territorio en defensa de Guayaquil. pic.twitter.com/lbAlU3qwh4 — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) April 9, 2020

En vista de ello, confirmó que desde hoy también se reincorpora a sus funciones como Alcaldesa de Guayaquil.

Empezó con un recorrido por la ex Maternidad Enrique C. Sotomayor, a las 10:00, para constatar los trabajos terminados en este hospital, al que se le destinaron recursos de la Municipalidad para sus arreglos, el sanatorio será urilizado para atender a pacientes de Guayaquil con diferentes enfermedades, pero que no sea coronavirus.

A las 11:30, Viteri visita el Centro de Convenciones de Guayaquil, en la Av. De las Américas, que ha sido adecuado como albergue.

Guayaquil es la ciudad con mayores casos de coronavirus y más muertes.

Actualmente registra un atasco en el retiro de cadáveres, situación que ha sido denunciada por la ciudadanía, incluso, las autoridades han reconocido el problema.