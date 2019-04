Padre de Julian Assange inquiere que Ecuador "lo canjeó" como parte del trato con el FMI

John Shipton, es el progenitor del activista informativo, Julian Assange. Él en una entrevista para medios australianos, manifestó que la retención de las autoriades inglesas a su hijo en la embajada de Ecuador, en Londres, es parte del trato que el gobierno del paso andino mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

Según el padre del informático, lo que más teme es que su hijo sea enviado a Estados Unidos y nunca sea liberado. En la entrevista le preguntaron de si cree que Ecuador canjeó a Julian Assange por el trato que mantiene Ecuador con el FMI, a lo que el respondió:

“Sí, me parece que así es (…) Ecuador no tiene moneda propia, utiliza el dólar estadounidense; obtuvo un préstamo del FMI pero no puede obtenerlo completamente a menos que EEUU lo apruebe”.