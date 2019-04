F1 2019 Gran Premio Azerbaiyán- Baku: Resultado de sesión de clasificación por el Pole Position

Los entrenamientos libres y las pruebas de clasificación del circuito de Baku estuvieron llenas de contra tiempos. En primera instancias durante una de las vueltas del circuito callejero, se desmontó una de las tapas de la alcantarilla, justo cuando transitaba el piloto de Williams, George Russell, esto provocó que las libres del 26 se suspendiera, además, la escudería advirtió que el monoplaza sufrió daños grabes en la carrocería.

Luego de que organizadores de la F1 comprobaran que todas la tapas de las alcantarillas están aseguradas se reanudaron las pruebas libres y las de clasificación. Sin embargo los accidentes siguieron. El polaco Robert Kubica de Williams),al final de la primera ronda, se estrelló su bólido contra las protecciones de la entrada a la subida al castillo del circuito. El polaco no sufrió lesiones, pero su coche y las protecciones quedaron bastante dañados.

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) comenzará este domingo desde el primer puesto de la formación de salida el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta prueba del Mundial de Fórmula Uno, al superar en una accidentada sesión de clasificación y por sólo 59 milésimas a su compañero de equipo, el británico Lewis Hamilton.

Vettel arrancará desde la tercera plaza y liderará la segunda fila justo por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que Leclerc, que había liderado las sesiones libres, se vio relegado a la quinta fila, junto al español Carlos Sainz (McLaren) y tras accidentarse durante la segunda ronda (Q2) de la sesión de clasificación.

QUALIFYING CLASSIFICATION: Bottas pips his team mate Hamilton to pole as @MercedesAMGF1 claim their 60th front-row lock out 💪#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/nqLEVcN4TU

— Formula 1 (@F1) April 27, 2019