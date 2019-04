Rick and Morty hace parodia de Avengers end Game y del chasquido de Thanos

Los creadores y productores de Rick and Morty confirmaron que realizarán para Netflix 70 episodios de la serie, no obstante todavía falta para que podamos ver esta oda a los programas de la televisión. Sin embargo, los dibujantes aprovecharon el boom del la preciada cinta de Marvel, Avengers end Game para parodiar y satirizar con el chasquido del Titan Loco.

En la historia corta del cómic de Rick and Morty “Hit me, Space Baby, One More Time”, dibujada por Kyle Startks, Marc Ellerby y Sarah Stern. Como es típico de la serie, en la primera escena aparece un Morty en un planeta utópico aparentemente perfecto. Su padre es un exitoso hombre de negocios y él esta de novio con su amor platónico Jessica. Todo anda bien hasta que ve a su abuelo Rick en silla de ruedas, quien habría quedado así cuando salvó la vida de Morty. La acción desinteresada del egoísta Rick Sánchez es lo que despierta al chico de su sueño.

En ese momento, cuando Morty se despierta, el abuelo científico le revela a su nieto que se ha convertido en un Dios galáctico por haber ingerido una flor mística. Al tiempo que el abuelo le dice aquello, una bandola de enemigos se acerca para atacarlos, es ahí donde Morty los aplasta con unas letras gigantes de su icónica frase "Aw Gee”.

Cuando Morty le dice a Rick que salvó el día, éste le contesta:

¿Sabes que podías solo haber chasqueado los dedos y borrarlos de la existencia verdad?

A esto Morty le contesta:

Eso sería "un poco anticlimático"

Esta respuesta un tanto satírica de los creadores, es una referencia al famoso chasquido de Thanos. Pero lo más graciosos del cómic, viene cuando Morty renuncia a los poderes y Rick y el resto de su familia, le reclaman al muchacho todo lo que el podio haber hecho con esos poderes curar las enfermedades y eliminar el hambre a nivel universal, pero no hizo nada con ese poder.

"Eres realmente un completo estúpido Morty", le dice su abuelo.

Estas ultima palabras podrían ser aplicables a Thanos, quien tal vez no tenía el poder para duplicar los recursos de todo el universo, pero podía haber hecho cosas más productivas para traer su anhelado equilibrio.

