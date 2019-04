Jueza niega prisión preventiva de Ricardo Patiño y él acusa al gobierno de acecho en su contra

Alzira Benítez Telles, de la Unidad Judicial de Latacunga, dictó no presentar ninguna orden de prisión preventiva en contra del excanciller y ministro de Economía y Finanzas, Ricardo Patiño. Esto luego de que la Fiscalía de Cotopaxi a través de un acto urgente solicitará las investigaciones correspondientes.

El 27 de octubre de 2018, la Fiscalía de Cotopaxi abrió una investigación por el supuesto delito de instigación perpetrado, en contra de Patiño. Pero entre tanto, la jueza alega que la petición de la Fiscalía no ha sido debidamente motivada.

En la misma fecha, en una reunión con militantes de la Revolución Ciudadana, Patiño anunció movilizaciones en contra del gobierno del Presidente Lenín Moreno.

A su vez, este domingo 14 de abril, Ricardo Patiño, por medio de su cuenta de Twitter denunció al gobierno de Lenín Moreno de estarlo persiguiendo y vigilando, en una camioneta sin placas. Según el exfuncionario esto ocurrió cuando realizaba la ruta Quito- Quevedo con su esposa.

Descarados y cobardes. Me persiguieron en la carretera, con camioneta sin placas de CNT, ayer sábado 7:30 pm, mientras me dirigía con mi esposa, de Quito a Quevedo.

Cuando los descubrí, huyeron a 160 km/h y me cruzaron el carro para que no los detuviera.

Próximo tuit con video.

— Ricardo Patiño (@RicardoPatinoEC) April 14, 2019