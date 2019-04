F1 Gran Premio de China- Shanghai: Carrera dónde y a que hora ver

Bottas gana la pole position seguido de su compañero Lewis Hamilton. Sebastian Vettel será tercero. Valtteri. B cronometrar un tiempo de 1m31.547s, superando por 0.023s a su compañero dentro de Mercedes, Hamiliton. Ferrari ocupará la segunda fila con Sebastiasn Vettel y Charles Leclerc, quienes quedaron a menos de 0.320s de diferencia.

Será la tercera carrera del Mundial de Fórmula Uno y coincidirá con la número 1.000 en toda la historia de la categoría reina.

Jump onboard for the lap that put @ValtteriBottas on pole for the 1000th F1 race ⏱

And bagged him the @pirellisport Pole Position Award in Shanghai 🏆#ChineseGP 🇨🇳 #Fit4F1 pic.twitter.com/0Y7azonaBW

