F1 Gran Premio de China- Shanghai: Sesión de clasificación por el Pole Position, dónde y a que hora ver En Vivo

El británico Lewis Hamilton, quíntuple campeón mundial de la F1 se hizo del Gran Premio Bahréin en el circuito de Sakhir, esto luego de que Vettlel, quien se perfilaba como favorito perdiera un alerón en la vuelta 42 dejándolo en el sexto lugar.

El circuito de Shanghai fue construidos en el 2003, y además de albergar al Gran Premio de la F1 también es sede del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA. En el circuito fue construido por el Aleman Hemann Tilke, la forma del trazado representa al símbolo chino shang, la pista tiene un total de 5,5 km, la pista tiene una de las curva más complicadas de los circuitos mundiales.

En el 2018 Daniel Ricciardo, con la escuderia Red Bull- TAG Heuer se hizo del primer lugar del podio, seguido de Bottas, y Kimi Raikkonen.

Durante las primeras pruebas libres y de clasificación y por la ‘Pole’ en del Gran Premio de China. Mercedes y Ferrari han mostrado un muy buen rendimiento en la jornada inicial seguidos de Red Bull, que se coloca como tercera potencia. Valtteri Bottas ha sido el piloto más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres.

