Primer ataque cibernético a Ecuador tras la detención de Julian Assange

Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar del Ecuador inquiere que tras la decisión de Lenín Moreno de dar por terminado el asilo político con el fundador de WikiLeaks Julian Assange, podría suscitarse una serie de 'represalias sobre el sistema informático nacional’.

Por medio de su cuenta de Twitter el ex funcionario de la inteligencia, manifestó que es necesario tomar medidas de defensa nacional.

María Paula Romo, ministra del Interior, reveló que dos espías rusos estarían instalados ene territorio nacional desde donde habría realizado actos desetabilizadores para la nación.

"No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o a cualquier Gobierno”. Así manifestó la funcionaria en una rueda de prensa.

"Mi gobierno no tiene nada que temer y no actúa bajo amenazas"

De igual forma, el grupo de activista informáticos Anonymous se atribuyó el ataque de la página de la cancillería de Ecuador en Londres. Durante algunas horas la página web estuvo inhabilitada.

Ecuador Embassy in UK Offline

Expect cyber attacks from all #Anonymous of the world. #FreeAssange

