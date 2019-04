¿Quién es la chica del meme 'bailo porque…'?

En medio de una protesta feminista realizada por estudiantes de la Facultad de Artes Visuales de México, que exigían la renuncia de un supuesto profesor acosador, una chica realizó una coreografía denominada 'vogue'. El video rápidamente se viralizó en todo Internet. Incluso, los internautas no la perdonaron y ya los memes invaden los dispositivos electrónicos. Pero ¿Quién es la chica detrás del meme 'bailo porque…'?

Daniela del Río o más conocida por su nombre artístico, Rosa Venus Apocalipstick, es la chica quien realizó el baile que ha sido blanco de burlas. La joven es estudiante de artes visuales de dicha institución.

Ante la ola de memes y críticas que ha recibido, se pronunció a través de su cuenta de Instagram. En las historias se refirió a la coreografía que realizó y sobre los presuntos abusos sexuales en la institución.

"Es una expresión artística. Soy feminista y no se me va a minimizar por la manera en que yo decido hacerlo. Además, bailo por todas las chicas que pasaron por las aulas de FAV que no les dieron resolución. Por todas las personas que no se quisieron presentar en la protesta. Bailo por todas mis hermanas". Fueron las palabras de Daniela.