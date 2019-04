Zoológico mutila a un león como atracción para los visitantes

Mundo enfermo. En Rafah, territorio Palestino de la Franja de Gaza, una leona de 14 meses llamada 'Falestine’, es mutilada de sus patas y garras. La razón del atroz hecho, se hizo con el objetivo de que el animal formara parte de una nueva atracción para que los visitantes interactuen con él.

Luego de dos semanas de la intervención quirúrgica, el felino fue expuesto con mediadas cautelares, ante un público de niños y adultos. Intentamos contener la agresividad de la leona para que sea amable y dócil con la gente. Así dijo Mohamed Juma, propietario del Zoológico de Rafah.

animalistas

Falestine

sucesos poco humano

#BREAKING After weeks of tense negotiations it's official: Our team will rescue 40+ animals suffering at Gaza's most notorious zoo. The mission is extremely risky for our team, but we're determined to save these animals. Will you help us? https://t.co/AvNHIwrrhe #SaveGazaAnimals pic.twitter.com/ujZ46OMyYI

— FOUR PAWS USA (@FOURPAWSUSA) March 22, 2019