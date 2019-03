Sismo en Santa Elena: Así se vivieron los habitantes de los sectores afectados

View this post on Instagram

Temblor en Salinas causó pánico #SISMO ID: igepn2019ghdt Preliminar 2019-03-31 02:04:02 TL Magnitud:6.68 Profundidad: 5.00 km, a 28.15km de Salinas,Santa Elena,Latitud: -2.0308 Longitud:-81.1228 Sintio este sismo? Reportelo!