F1 2019 Gran Premio Bahréin- Sakhir: Resultados clasificación, la carrera donde y a que hora ver En Vivo

El circuito internacional de automovilismo de Shkhir está ubicado a la cercanías de la ciudad de Manama en Barein. La construcción del circuito para poder albergar una fecha de la temporada de Fórmula 1 fue un objetivo nacional para Baréin, impulsado por el príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa.

La pista esta conformada por tres largas rectas, curvas lentas y algún viraje de alta velocidad, es un trazado ancho. El campeón se lo definirá en 57 vueltas.

En las últimas dos ediciones (2017- 2018) Vettel por Ferrari es quien ha triunfado en Shkhir. Mientras que Nico Rosberg por Mercedes ganó en el 2016.

Entre otros pilotos que se han llevado este GP, están Alonso, Massa, Vettlel y Hamilton.

Durante la prueba de clasificación por la Pole Position, Leclerc supero a su compañero de Ferrari Sebastian Vette con un tiempo en su última vuelta de 1.28,046, mientras que Vettlel + 0.294 y finalmente en el tercer lugar del 'Pole' saldrá el ingles Hamilton con +0.324.

LECLERC: "I'm extremely happy. Seb is an amazing driver, but today I'm very happy to be on pole" #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/yxVjz8u2ab

VETTEL: "Maybe I was a bit shy in the second sector but I think Charles did a very good job today and he deserves to be on pole.

The main thing is that we got the job done, this weekend the car felt a lot better" #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6SISdepKdc

