F1 Gran Premio Bahréin- Sakhir: Resultados por el Pole Position

Este fin de semana por la tarde en medio de las luminarias, se correrá la segunda valida de la Formula 1 2019 por el Gran Premio Bahréin, en el circuito de Sakhir. El autódromo que tiene una longitud de 5,412 kilómetro, cuenta con una variedad de trazados, sin embargo en la que se corre la F1 se la denomina Grand Prix.

Just one more day until the action begins in Bahrain 🇧🇭 And more of this 👀#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/H9IhGAQQFG — Formula 1 (@F1) March 28, 2019

So… these three have done alright since the first @FIA_F2 outing of 2018! 🤩#RoadToF1pic.twitter.com/1ujxHmqwAR — Formula 1 (@F1) March 28, 2019



Baréin en el 2004 fue la primera carrera del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que se corrió en Medio oriente luego de culminar el multimillonario proyecto del circuito de Sakhir iniciado por el Reino de Baréin. La pista esta conformada por tres largas rectas, curvas lentas y algún viraje de alta velocidad, es un trazado ancho. El campeón se lo definirá en 57 vueltas.

En el 2018 Sebastian Vettel con Ferrari se llevó este Gran Premio al terminar con un tiempo de 1:32:01.1. En segundo lugar terminó el finlandés Bottas con Mercesde con un tiempo de +0.699, y en tercer lugar acabó Lewis Hamilton (Mercedes) con un tiempo +0699.

Pole Position

Durante la prueba de clasificación por la Pole Position, Leclerc supero a su compañero de Ferrari Sebastian Vette con un tiempo en su última vuelta de 1.28,046, mientras que Vettlel + 0.294 y finalmente en el tercer lugar del 'Pole' saldrá el ingles Hamilton con +0.324.

https://www.instagram.com/p/Bvo3BpPBwbr/

LECLERC: "I'm extremely happy. Seb is an amazing driver, but today I'm very happy to be on pole" #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/yxVjz8u2ab — Formula 1 (@F1) March 30, 2019

VETTEL: "Maybe I was a bit shy in the second sector but I think Charles did a very good job today and he deserves to be on pole. The main thing is that we got the job done, this weekend the car felt a lot better" #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/6SISdepKdc — Formula 1 (@F1) March 30, 2019

Rueda de prensa

Bottas, Charles Leclerc, Pierre Gasly, son algunos de los pilotos que se destacarán en el circuito de Bahrain, estas fueron algunas de sus declaraciones.

Bottas

"Me siento muy bien por ser el líder del Mundial, pero solo hemos pasado una carrera de la temporada, así que solamente estoy centrado en este fin de semana".

AP

Charles Leclerc

"Esperamos ser más competitivos en Baréin que en Australia. Tenemos algunas respuestas por la falta de rendimiento en Melbourne".

AP

Pierre Gasly

"El rendimiento del fin de semana pasado fue bueno. Desde los Libres… incluso la Q1 también. El ritmo de carrera era prometedor, peor no sé bien qué pasó en clasificación y por eso el resultado final fue pobre en un fin de semana duro y difícil de asimilar".

Primeras pruebas Libres

Kimi gets in a spin at the start of FP2 🔄#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/HNVpc4Tgl9 — Formula 1 (@F1) March 29, 2019

It's been a good day for the team in red 👊#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/XqCnQhe7C9 — Formula 1 (@F1) March 29, 2019

F1 Baherein

