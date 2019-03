Guayaquil: So High Events abre hoy registro para devolver dinero de entradas del concierto Luis Miguel

El empresario Juan Carlos Carmignani, representante So High Events, confirmó que desde hoy 25 de marzo aparecerá en la página web de la empresa y de TicketShow el registro para la devolución del dinero a cerca de 18.000 personas que compraron entradas para el cancelado concierto de Luis Miguel en Guayaquil.

Carmignani, en entrevista exclusiva con Diario Metro, confirmó que So High Events se hace responsable de las entradas que fueron compradas en los canales oficiales de venta.

Se devolverá dinero de entradas compradas en puntos de ventas oficiales… Mira el video:

Juan Carlos Carmignani nos contestó las siguientes preguntas:

¿So High Events garantiza la devolución del dinero de las entradas que se compraron únicamente en los puntos de TicketShow?

Sí, el 100% del dinero está garantizado, pero el de las entradas compradas en los puntos oficiales, pues hemos recibido preguntas como: ¿qué pasa si yo compré al revendedor?, ¿o qué hago si compré entradas de cortesía? Esas entradas nosotros no las vamos a garantizar porque no fueron comprados mediante los canales oficiales y no tenemos como confirmar la legitimidad de la transacción, porque puede ser que el revendedor haya comprado con tarjeta y ya haya pedido su reembolso y se vaya a generar un doble reembolso. Esos son los riesgos de comprar a los revendedores.

Sobre una posible reprogramación del concierto de Luis Miguel en Guayaquil

Hemos pedido la reporgramación de la fecha del artista, están revisando el canlendario 2019 de Luis Miguel que está copado para ver en qué espacio el podría bajar a Latinoamérica, porque las fechas que ya tienen señaladas son México y EEUU.

Nosotros seguimos insistiendo porque nuestro deseo es que él toque en Guayaquil. Sin embargo, hemos decidido no esperar a que nos confirmen una reprogramación, sino que hemos hecho las gestiones para devolver el 100% del valor de las entradas a nuestros clientes, porque creemeos que no es justo condicionarlos a una reprogramación o confirmación de nueva fecha del espectáculo. Nosotros preferimos devolver el dinero, y si se confirma nueva fecha, pues que compren la entrada nuevamente.

¿Cómo es el proceso de devolución del dinero?

Hoy (25 de marzo) en la tarde o al final del día, debe salir un instructivo que vamos a publicar con los cronogramas de devolución que están establecido en tres etapas. La primera es la etapa para el registro de las personas que compraron en TicketShow a través de un seguro. Se va hacer un cronograma, primero se devuelve la entrada General, después de unos días, la Prefetencia y así sucesivamente. Son cerca de 18.000 personas a las que se le debe de devolver el dinero de las entradas, y para evitar que haya un colapso en los puntos de venta hemos decidido programarlo ordenadamente por etapas.

¿Qué tiempo puede pasar desde que la persona se registra hasta que reclama el dinero?

Depende en qué etapa se encaja tu compra, porque si compraste con el seguro de TicketShow vas a estar en el primer grupo. Luego los que no tienen el seguro y, finalmente, los que compraron en efectivo o tarjeta de crédito.

¿Sus clientes deben mantener la confianza en So High Events?

Tenemos con So High Events cerca de tres años operando y más de 25 años con los socios haciendo conciertos. Siempre hemos tomado las previsiones del caso para el cumplimiento de los contratos. Como So High Events contratamos las pólizas de seguros necesarias para garantizar cualquier siniestro que pudiese ocurrir.

En el caso de Luis Miguel teníamos contratadas, entre varias de las pólizas de seguro, una que nos daba la cobertura de cancelación de eventos. El 13 de marzo, ante la tempestad con tormenta eléctrica que azotó Guayaquil, los equipos del artista, más no los nuestros, se vieron comprometidos con cortos circuitos, lo que técnicamente impidió que se de el show.

Nosotros hemos varios shows de importancia. Presentamos a Metallica en Quito, Bruno Mars, Maroon 5, Shakira y ahora Luis miguel. De hecho, el concierto estaba listo, puesto en marcha; sin embargo, el tema de la naturaleza impidió que salga el artista. Creo que se ha demostrado la seriedad y compromiso de So High Events con nuestro público.