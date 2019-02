Eminem se indigna con Netflix por la cancelación de ’The Punisher’

Marshall Bruce Mathers III, más conocido como Eminem ha resultado ser todo un fanboy de Marvel y especialmente de 'The Punisher’, serie del controvertido justiciero Frank Castle, que es interpretada por Jon Bernthal. El rapero originario de Misuri se unió, en redes sociales a las relaciones de miles de fans inconformes y molestos por la cancelación de laceria en el Stremming.

“Querido Netflix”

Con respecto a la cenlacion de, están metiendo la pata, sinceramente, Marshall.

DEAR @NETFLIX,

REGARDING YOUR CANCELLATION OF THE PUNISHER, YOU ARE BLOWING IT!!

SINCERELY,

MARSHALL

— Marshall Mathers (@Eminem) February 21, 2019