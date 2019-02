¿Margot Robbie, seguirá siendo Harley Quinn en el Escuadrón Suicida 2?

Todo indica que Margot Robbie seguirá encarnando a Harley Quinn el la saga cinematográfica de anti héroes de Dc Comics, Escuadrón Suicida 2, a pesar de declaraciones previas que indicaron lo contrario.

“La información sobre la ausencia de Harley Quinn en la nueva película de Suicide Squad está actualizada, se espera que aparezca en Escuadrón Suicida 2 de James Gunn, la cual comenzará su producción a finales de este año”. Así manifestó Mark Hughes corresponsal de Forbes.

La revistaactualizó el articulo donde aseguraba quedejaría de seen la segunda entrega de Escuadrón Suicida. El medio de comunicación, ahora asegura que la película dirigida por James, que también fue director de los Guardianes de la Galaxia, contará con la participación deen un film que configurará un “ reinicio suave” que una secuela directa.

Sea que Margot Robbie no se más Harley Quinn en el Escuadrón Suicida 2, tenemos plena seguridad que si actuará en el spin off de Birds of Prey que se entrenará el 7 de febrero de 2020. De hecho, en sue cuenta de Instgram Margot Robbie subio una fotografía donde se la ve con el traje de Harley Quinn.

