Sudáfrica: 4 menores fallecidos por derrumbe en una escuela

La muerte de uno de los alumnos heridos elevó hoy a cuatro el balance de víctimas mortales del reciente derrumbe de una pasarela en una escuela de educación secundaria de la localidad sudafricana de Vanderbijlpark (centro), informaron fuentes oficiales.

El menor fallecido permanecía hospitalizado en estado crítico y su salud había empeorado este sábado.

"Tristemente un cuarto alumno de Hoërskool Driehoek ha fallecido. Nuestras sentidas condolencias a la familia, la escuela y los amigos”, confirmó hoy Panyaza Lesufi, consejero de Educación de la provincia de Gauteng, a través de Twitter.

