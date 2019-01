La muerte del niño español que cayó a un pozo entra en fase de investigación

Tras el trágico desenlace, las circunstancias de la caída de Julen, el niño español de dos años que murió el pasado 13 de enero al precipitarse al interior de un profundo y estrecho pozo, ha causado revuelo en todo España. El cuerpo sin vida del pequeño fue encontrado esta madrugada por los equipos de rescate cubierto de tierra a 71 metros de profundidad, según los primeros datos de polis a y autoridades.

La autopsia practicada a Julen, que fue remitida a la autoridad judicial competente aunque quedan pendientes algunas pruebas que se harán en los próximos días tras la recogida de muestras en el cuerpo del pequeño, revela que el menor sufrió politraumatismos y que su caída fue de pie. El gobierno de Andalucía, en voz del delegado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, indicó que “la posición del cuerpo determina que fue una caída libre, rápida, hasta los 71 metros, cota en la que se encontró”, señala El País.

Según fuentes cercanas a la investigación, que a la vez destacaron que el pequeño presenta erosiones compatibles con roces en la caída. Sin embargo, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska indicó, que pudo existir algún tipo de negligencia en la caída del niño al pozo.

Por su partes, el subdelegado del Gobierno en la región española de Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez destacó que todos los trabajos han estado basados en la tesis de que Julen estaba en el pozo y que finalmente ha sido encontrado.

Por eso, agradeció el trabajo a todos los integrantes del dispositivo y lamentó el triste final de una "carrera de obstáculos" en la que la montaña, en la que se han movido 85.000 toneladas de tierra, "parecía que se defendía".

Tras a muerte del niño español que cayó a un pozo sus familiares se hicieron eco sobre el acontecimiento, La tía abuela de Julen mencionó en una entrevista televisiva:

“Le doy las gracias a toda España. Me da muchas fuerzas, pero hay veces que me vengo abajo porque son muchos días y mi niño está en un pozo. No se sabe si está vivo o muerto. Yo creo que está vivo porque es mi angelito. Yo no soy una tía coraje porque soy un ser humano”.