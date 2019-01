Liberan a dos de los cinco detenidos por la violación de chica de 14 años en Miramar Argentina

La menor de edad declaró que aquella madruga fue violada. Luego de la investigaciones y de casi un mes del suceso, la fiscal a cargo de la UFI Descentralizada de Miramar, Florencia Salas, solicitó liberar con falta de mérito a 2 de los 5 implicados. Emanuel Díaz de 23 años y Roberto Costa de 21, acusados de abusar sexualmente de una menor en el camping, de Miramar en Argentina.

La solicitud fue aceptada por el juez de Garantías Juan Tapia. Los jóvenes liberados quedarán procesados y sujetos a una serie de condiciones que les impuso la Justicia. Por ejemplo, no podrán acercarse a la víctima y deberán permanecer cerca de sus domicilios en Mar del Plata.

La decisión fue adoptada a partir de los testimonios de los involucrados, el relato de la víctima en cámara Gesell y de una reciente ronda de reconocimiento. En ese procedimiento, la chica de 14 años involucró sin dudar a un tercer sospechoso que habría estado en la carpa donde se produjo la violación.

Lucas Leonel Pitman (21), Tomás Agustín Jaime (23), Juan Cruz Villalba (23) son los tres involucrados que continúan detenidos. Pitman y Jaime habían admitido ante Salas que la madrugada del 1° de enero habían mantenido relaciones sexuales con la víctima en una carpa del camping.

La fiscal del caso, Florencia Salas declaró a infobae, "Después de los reconocimientos en rueda que se hicieron este martes dispuse la libertad de los dos imputados", al por no haber "elementos para la medida de coerción, prisión preventiva" que vence el 30 de enero y teniendo en cuenta que de acá hasta esa fecha no se incorporará ninguna prueba, se decidió "no mantener el encierro”.