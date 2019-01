Día del Periodista Ecuatoriano: El mensaje de Lenín Moreno y los comunicadores en redes sociales

View this post on Instagram

📌¡#FelizDía a todos quienes desempeñan esta apasionante labor! ✍️🎥🎙📻📺📠📡|| El 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó el acuerdo por el que se declara al #5DeEnero como el Día del #PeriodistaEcuatoriano, en honor al precursor y prócer de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo y al de su periódico "Primicias de la Cultura de Quito", fundado el 5 de enero del 1792.