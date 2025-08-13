UFC: la lesión que deja fuera a Carlos Vera de su pelea en septiembre

La lesión que deja fuera a Carlos Vera de su pelea en septiembre

El ecuatoriano Carlos Vera confirmó una lesión de rodilla que lo deja fuera de su pelea programada para el sábado 13 de septiembre de 2025 en UFC Fight Night (Noche UFC), donde debía enfrentar al mexicano David Martínez.

La baja fue reportada este miércoles 13 de agosto por medios nacionales y regionales; el propio peleador publicó un mensaje de disculpas y prometió volver pronto.

¿Por qué se canceló la pelea de Carlos Vera?

De acuerdo con reportes de prensa y la comunicación del atleta, la razón es una lesión en la rodilla, sin mayores detalles médicos difundidos hasta ahora. En redes sociales de medios especializados se informó que la UFC buscaría un reemplazo para mantener a Martínez en la cartelera.

¿Cuándo y dónde era el combate y qué evento es Noche UFC?

La cartelera corresponde a Noche UFC (UFC Fight Night: Lopes vs. Silva), programada para el 13 de septiembre de 2025 en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. El evento conmemora el fin de semana de la Independencia de México y suele destacar talento latino en la función estelar y coestelares.

¿Qué sigue para el ecuatoriano?

No hay un tiempo oficial de recuperación ni nueva fecha de regreso. Las notas de prensa recogen el mensaje de Vera: “Lo siento, me lesioné la rodilla. Volveré súper pronto”, dejando abierta la puerta a reprogramar su vuelta cuando reciba alta médica.

La organización, por su parte, suele reubicar a los afectados en próximas carteleras si la recuperación lo permite, mientras gestiona un oponente sustituto para el rival original.