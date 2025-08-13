São Paulo empata con At. Nacional y la instancia se define a la vuelta

El Verde y São Paulo no lograron abrir el marcador y el partido correspondiente a la llave 1 de la Copa Libertadores acabó en empate.

Con 18 tiros al arco contrario, At. Nacional fue el equipo que más remató durante el encuentro. Aún así, no logró convertir para quedarse con el triunfo: 6 disparó a los tres palos, 2 estrelló en el poste y 10 tiró afuera.

At. Nacional malogró dos penales en el transcurso del partido. Edwin Cardona lo tiró fuera del arco en el minuto 13 del segundo tiempo y Edwin Cardona lo disparó al arco pero el arquero se lució y evitó el descuento en el minuto 67 del segundo tiempo .

Marcos Antônio tuvo una gran actuación. El volante de São Paulo realizó 45 pases correctos y robó 4 balones.

También tuvo buen desempeño Jorman Campuzano. El volante de At. Nacional realizó 76 pases correctos y robó 2 balones.

El DT de A. Nacional, Javier Gandolfi, presentó una disposición táctica 4-3-3 con David Ospina en el arco; Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo y Camilo Cándido en la línea defensiva; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano y Edwin Cardona en el medio; y Marino Hinestroza, Alfredo Morelos y Marlos Moreno en el ataque.

Por su parte, el conjunto de Hernán Crespo salió con una disposición táctica 5-3-2 con Rafael bajo los tres palos; Cedric Soares, Nahuel Ferraresi, Alan Franco, Sabino y Enzo Díaz en defensa; Damián Bobadilla, Marcos Antônio y Alisson en la mitad de cancha; y Luciano y André Silva en la delantera.

Gustavo Tejera fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Al igualar el partido de ida de la Copa Libertadores, la serie está para cualquiera. El pasaje a la Cuartos de Final se definirá el próximo martes 19 de agosto.

Cambios en At. Nacional

73' 2T - Salió Marlos Moreno por Juan Bauzá 85' 2T - Salieron Juan Manuel Zapata por Matheus Uribe y Edwin Cardona por Billy Arce

Amonestados en At. Nacional:

25' 2T Andrés Román (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 49' 2T Alfredo Morelos (Discutir con un rival)





Cambios en São Paulo

61' 2T - Salieron Alisson por Rodriguinho y André Silva por Lucas Moura 78' 2T - Salieron Luciano por Ferreira y Damián Bobadilla por Pablo Maia 90' 2T - Salió Marcos Antônio por Luan Santos

Amonestados en São Paulo:

35' 1T Nahuel Ferraresi (Sujetar al rival para impedirle avanzar) y 42' 1T Alisson (Sujetar al rival para impedirle avanzar)



