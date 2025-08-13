Once Caldas ganó y se llevó el duelo de ida

La anotación solitaria del Tricolor en el estadio Palogrande fue la que inclinó la balanza a su favor contra el Globo en la llave 8 de la Copa Sudamericana. Fue Dayro Moreno quien logró anotar para que festeje el Tricolor, en el minuto 11 del segundo tiempo, mediante un tiro desde el punto penal.

Dayro Moreno se distinguió como el jugador más destacado del encuentro. El delantero de Once Caldas mostró su mejor nivel al marcar 1 gol, rematar 2 veces al arco contrario y acertar 9 pases correctos.

Otro jugador importante en el partido fue Luis Sánchez. El mediocampista de Once Caldas acertó 69 pases correctos y quitó 6 pelotas.

El director técnico de Once Caldas, Hernán Herrera, planteó una estrategia 4-5-1 con James Aguirre en el arco; Luis Palacios, Kevin Cuesta, Jaider Riquett y Juan David Cuesta en la línea defensiva; Mateo García, Michael Barrios, Luis Sánchez, Alejandro García y Mateo Zuleta en el medio; y Dayro Moreno en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Frank Kudelka se pararon con un esquema 4-5-1 con Hernán Galíndez bajo los tres palos; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Nehuén Paz y César Ibáñez en defensa; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Juan Francisco Bisanz, Leonardo Gil y Rodrigo Cabral en la mitad de cancha; y Matías Tissera en la delantera.

El juez seleccionado para el partido en el estadio Palogrande fue Ramon Abatti Abel.

Con una ventaja en el juego de ida, el Tricolor buscará conseguir un cupo a Cuartos de Final cuando se enfrente nuevamente ante el Globo el próximo martes 19 de agosto.

Cambios en Once Caldas

68' 2T - Salieron Mateo Zuleta por Felipe Gomez y Alejandro García por Iván Rojas 82' 2T - Salieron Luis Sánchez por Esteban Beltrán y Dayro Moreno por Jefry Zapata

Cambios en Huracán