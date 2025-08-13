La ventaja del partido de ida fue para Peñarol

En la llave 6 de la Copa Libertadores, Peñarol ejerció de anfitrión en el estadio Campeón del Siglo y terminó con un estrecho triunfo de 1 a 0 sobre la Academia. David Terans aportó la única anotación del partido cuando transcurría el minuto 32 del segundo tiempo.

Con un pase de Matías Arezo, el volante definió con un cabezazo el balón al fondo del arco.

Cuando iban 43 minutos del primer tiempo, el remate del delantero Maximiliano Silvera pegó en el palo del arco rival y Peñarol se quedó con las ganas de festejar.

El desempeño David Terans lo posicionó como el jugador más destacado del encuentro. El volante de Peñarol metió 1 gol, efectuó 13 pases correctos, recuperó 2 balones y buscó el arco contrario con 3 disparos.

Javier Méndez dejó su marca como un defensor crucial. El defensor de Peñarol fue importante por sacar 6 pelotas fuera del área de peligro.

El estratega de Peñarol, Diego Aguirre, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Brayan Cortés en el arco; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera y Maximiliano Olivera en la línea defensiva; Eric Remedi, Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Javier Cabrera y Leonardo Fernández en el medio; y Maximiliano Silvera en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Gustavo Costas salieron al campo de juego con un esquema 3-6-1 con Gabriel Arias bajo los tres palos; Marco Di Césare, Santiago Sosa y Nazareno Colombo en defensa; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas, Santiago Solari y Duván Vergara en la mitad de cancha; y Adrián Martínez en la delantera.

Raphael Claus fue designado como el árbitro principal del encuentro en el estadio Campeón del Siglo.

Con este resultado, Peñarol cuenta con una victoria en el juego de ida y buscará conseguir su boleto para Cuartos de Final en esta competencia. El próximo duelo se jugará el martes 19 de agosto.

Cambios en Peñarol

21' 1T - Salió Leonardo Fernández por David Terans 67' 2T - Salieron Maximiliano Silvera por Matías Arezo y Ignacio Sosa por Diego García 81' 2T - Salieron Javier Cabrera por Leandro Umpierrez, Emanuel Gularte por Damián Suárez, Nazareno Colombo por Marcos Rojo y Santiago Solari por Elías Torres

Amonestados en Peñarol:

44' 1T Ignacio Sosa (Conducta antideportiva), 51' 1T Brayan Cortés (Conducta antideportiva) y 19' 2T Emanuel Gularte (Conducta antideportiva)





Cambios en Racing Club

63' 2T - Salió Duván Vergara por Tomás Conechny 72' 2T - Salieron Agustín Almendra por Bruno Zuculini y Marco Di Césare por Franco Pardo

Amonestados en Racing Club:

33' 1T Nazareno Colombo (Conducta antideportiva), 41' 1T Adrián Martínez (Conducta antideportiva), 16' 2T Marco Di Césare (Conducta antideportiva) y 25' 2T Agustín Almendra (Reiteración de faltas)



