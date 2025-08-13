La serie entre Fortaleza y Vélez se define a la vuelta

El partido por la llave 5 disputado en el estadio el Castelão, terminó sin que Fortaleza y el Fortín lograran convertir.

Fortaleza se impuso con el dominio del balón con el 66% de promedio frente a 34%. Sin embargo, el encuentro llegó a su final con el marcador igualado.

La figura del partido fue Emanuel Mammana. El defensor de Vélez fue importante por sacar 4 pelotas fuera del área de peligro.

Kervin Andrade fue otro de los jugadores destacados. El delantero de Fortaleza mostró su mejor nivel, al rematar 3 veces al arco contrario y acertar 21 pases correctos.

El estratega de Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, paró al once inicial con una formación 4-3-3 con Helton Leite en el arco; Eros Mancuso, Benjamín Kuscevic, Gastón Ávila y Diogo Barbosa en la línea defensiva; Emmanuel Martínez, Lucca Prior y Lucas Sasha en el medio; y Marinho, Deyverson y Breno Lopes en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Guillermo Barros Schelotto salieron al campo de juego con un esquema 4-5-1 con Tomás Marchiori bajo los tres palos; Jano Gordón, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez en defensa; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro, Maher Carrizo, Tomás Galván y Matías Pellegrini en la mitad de cancha; y Braian Romero en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Castelão fue Derlis López.

El empate entre Fortaleza y el Fortín dejó la serie completamente abierta en de la Copa Libertadores. El cruce de vuelta será el próximo martes 19 de agosto.

Cambios en Fortaleza

20' 1T - Salió Benjamín Kuscevic por Emanuel Brítez 73' 2T - Salieron Emmanuel Martínez por Matheus Rossetto y Deyverson por Adam Bareiro 82' 2T - Salió Marinho por José María Herrera

Amonestados en Fortaleza:

18' 1T Benjamín Kuscevic (Conducta antideportiva), 24' 1T Emanuel Brítez (Conducta antideportiva), 39' 2T Matheus Rossetto (Conducta antideportiva) y 47' 2T José María Herrera (Sujetar al rival para impedirle avanzar)





Expulsado en Fortaleza:

42' 2T Matheus Rossetto (Roja por doble amarilla)





Cambios en Vélez

45' 2T - Salieron Emanuel Mammana por Aarón Quirós y Lucca Prior por Kervin Andrade 67' 2T - Salió Matías Pellegrini por Imanol Machuca 77' 2T - Salió Tomás Galván por Tobías Andrada 90' 2T - Salió Braian Romero por Francisco Pizzini

Amonestados en Vélez:

1' 1T Claudio Baeza (Conducta antideportiva) y 20' 2T Rodrigo Aliendro (Conducta antideportiva)



