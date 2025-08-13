Independiente del Valle vs Orense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga Pro

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga Pro se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 19:00 horas.

Así llegan Independiente del Valle y Orense

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Liga Pro

Independiente del Valle consiguió sólo un punto en su último partido frente a Manta F.C., tras igualar 0-0. En esta fecha buscará volver al triunfo y seguir cosechando victorias como en sus 4 encuentros previos, en los que pudo marcar 8 goles y le convirtieron 2 en su arco.

Últimos resultados de Orense en partidos de la Liga Pro

Orense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con U. Católica (E). En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 5 en contra.

En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y Independiente del Valle resultó vencedor por 1 a 2.





Próximos partidos de Independiente del Valle en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 26: vs Emelec: 24 de agosto - 15:30 horas Fecha 27: vs Técnico Universitario: 30 de agosto - 14:00 horas Fecha 28: vs Vinotinto Ecuador: 13 de septiembre - 14:00 horas Fecha 29: vs Mushuc Runa: Fecha y horario a confirmar Fecha 30: vs Delfín: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Orense en Ecuador - Liga Pro 2025

Fecha 26: vs Delfín: 25 de agosto - 19:00 horas Fecha 27: vs Deportivo Cuenca: 31 de agosto - 15:30 horas Fecha 28: vs Mushuc Runa: 13 de septiembre - 19:00 horas Fecha 29: vs Aucas: Fecha y horario a confirmar Fecha 30: vs Emelec: Fecha y horario a confirmar

Horario Independiente del Valle y Orense, según país