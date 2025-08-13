Independiente del Valle vs Orense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga Pro

El duelo correspondiente a la fecha 25 de la Liga Pro se jugará el próximo sábado 16 de agosto a las 19:00 horas.
Así llegan Independiente del Valle y Orense
Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.
Últimos resultados de Independiente del Valle en partidos de la Liga Pro
Independiente del Valle consiguió sólo un punto en su último partido frente a Manta F.C., tras igualar 0-0. En esta fecha buscará volver al triunfo y seguir cosechando victorias como en sus 4 encuentros previos, en los que pudo marcar 8 goles y le convirtieron 2 en su arco.
Últimos resultados de Orense en partidos de la Liga Pro
Orense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con U. Católica (E). En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 3 goles y ha recibido 5 en contra.
En los últimos 5 encuentros que se vieron las caras en el torneo, el local ganó en 3 oportunidades y terminaron igualados 2 partidos. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 27 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y Independiente del Valle resultó vencedor por 1 a 2.
Próximos partidos de Independiente del Valle en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 26: vs Emelec: 24 de agosto - 15:30 horas
- Fecha 27: vs Técnico Universitario: 30 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 28: vs Vinotinto Ecuador: 13 de septiembre - 14:00 horas
- Fecha 29: vs Mushuc Runa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Delfín: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Orense en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 26: vs Delfín: 25 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 27: vs Deportivo Cuenca: 31 de agosto - 15:30 horas
- Fecha 28: vs Mushuc Runa: 13 de septiembre - 19:00 horas
- Fecha 29: vs Aucas: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Emelec: Fecha y horario a confirmar
Horario Independiente del Valle y Orense, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas