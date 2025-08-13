Fluminense se quedó con el triunfo en la ida

Fluminense ganó 1-2 como visitante el encuentro por la llave 4 de la Copa Sudamericana celebrado en el estadio Olímpico Pascual Guerrero. El gol del partido para el local lo anotó Cristian Barrios (47' 2T). Mientras que los goles de visitante los hizo Agustín Canobbio (14' 1T) y Yerson Candelo (7' 1T, en contra).

Agustín Canobbio estrelló un disparo en el palo y desaprovechó la oportunidad de aumentar la diferencia en el minuto 68 del segundo tiempo.

América de Cali disparó muchas veces más al arco que su rival (22 remates) pero no le alcanzó para dar vuelta el resultado y se quedó sin la victoria.

La figura del encuentro fue Rafael Carrascal. El volante de América de Cali se destacó frente a Fluminense dio 88 pases correctos, robó 5 pelotas y pateó 6 veces al arco.

También fue clave en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cristian Barrios. El volante de América de Cali se destacó frente a Fluminense ya que convirtió 1 gol, dio 33 pases correctos y pateó 3 veces al arco.

El entrenador de América, Gabriel Raimondi, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Jorge Soto en el arco; Yerson Candelo, Cristian Tovar, Jean Pestaña y Marcos Mina en la línea defensiva; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Cristian Barrios, Sebastián Navarro y Jan Lucumi en el medio; y Luis Ramos en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Renato Portaluppi se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Fábio bajo los tres palos; Samuel Xavier, Manoel, Juan Freytes y Renê en defensa; Hércules, Mattheus Martinelli, Kevin Serna, Lima y Agustín Canobbio en la mitad de cancha; y Everaldo en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Cristián Garay Reyes.

Con este resultado favorable en el partido de ida, Fluminense llegará con ventaja ante los Diablos Rojos para clasificar a Cuartos de Final de la competencia. El martes 19 de agosto es la fecha prevista para el partido de vuelta.

Cambios en América de Cali

53' 2T - Salió Luis Ramos por Rodrigo Holgado 62' 2T - Salió Sebastián Navarro por Mateo Castillo 80' 2T - Salió Jan Lucumi por Daniel Bocanegra 81' 2T - Salió Yerson Candelo por Yojan Garcés

Amonestado en América de Cali:

38' 2T Cristian Barrios (Insultar o desaprobar al árbitro)





Cambios en Fluminense

67' 2T - Salieron Mattheus Martinelli por Facundo Bernal y Lima por Luciano Acosta 78' 2T - Salieron Agustín Canobbio por Guga, Hércules por Thiago Santos y Everaldo por Germán Cano

Amonestado en Fluminense:

45' 2T Thiago Santos (Conducta antideportiva)



