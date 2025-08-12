FIFA abre inscripciones para voluntarios del Mundial 2026: requisitos, roles y cómo postular

FIFA ha lanzado oficialmente el programa de voluntariado para el Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y convocará aproximadamente a 65 000 voluntarios en diversas áreas como estadios, aeropuertos, hoteles y fan zones. La convocatoria ya está abierta en el sitio oficial de la FIFA, y los aspirantes mayores de 18 años pueden aplicar desde ahora.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario en el Mundial 2026?

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos básicos:

Tener 18 años o más al momento de la postulación.

al momento de la postulación. Contar con buena manejo del inglés . En Canadá, se valora el francés; en México, el español, y cualquier otro idioma es una ventaja adicional.

. En Canadá, se valora el francés; en México, el español, y cualquier otro idioma es una ventaja adicional. Estar disponibles para asistir a sesiones de formación previa al torneo, que comenzarán en marzo-abril de 2026, y para cumplir con los turnos durante el evento (junio-julio).

Aprobar una verificación de antecedentes y cumplir con los requisitos migratorios del país sede.

¿Qué funciones desempeñarán los voluntarios?

Los voluntarios colaborarán en una variedad de áreas funcionales tanto en sedes oficiales como en zonas complementarias:

Asistencia al público: orientación en estadios, aeropuertos, hoteles y fan fests.

Logística: gestión de acreditaciones, control de acceso y apoyo en ceremonias y ceremoniales.

Apoyo operativo: manejo de información, logística de transporte, ayuda a medios, asistencia en hospitalidad, pruebas antidopaje y monitoreo de productos falsos.

¿Cuál es el proceso de selección y qué beneficios ofrecen?

Registro de interés: desde ya es posible unirse a la comunidad de voluntarios de FIFA. Aplicación formal: a través del sitio de FIFA, con fase de evaluación en línea y entrevistas grupales en otoño de 2025. Selección y formación: ofertas de rol en enero-febrero 2026 y entrenamientos desde abril hasta justo antes del torneo.

Beneficios: