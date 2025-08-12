El ‘espartano del pedal’ es el primer ecuatoriano que cruza en ‘bici’ la ruta E35 en tres días

Bernardo Vintimilla levanta su bicicleta con orgullo al llegar al límite sur del Ecuador. Foto: cortesía

El ciclismo ecuatoriano escribió en este agosto 2025, una de sus páginas más gloriosas. Bernardo Vintimilla, bautizado ya como El Espartano del Pedal, se ha convertido en el vencedor absoluto del Desafío UNIANDES E35, una de las pruebas más exigentes y épicas del deporte nacional.

PUBLICIDAD

La E35 es una vía primaria del Ecuador que atraviesa las provincias andinas de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. Esta ruta representa una columna vertebral del país y simboliza la conexión, el esfuerzo y la identidad del deportista ecuatoriano.

Ciclismo. El deportista ecuatoriano muestra la bandera de su país luego de una de sus competencias.

Este ciclista de élite es el Primer Ecuatoriano en cruzar en bicicleta la legendaria E35, durante tres días y 58 horas de esfuerzo implacable, Vintimilla recorrió 1.100 kilómetros sin interrupción, 21.000 m de desnivel y nueve provincias desde el Puente de Rumichaca, en la provincia del Carchi, hasta Macará, en la frontera sur, la columna vertebral del país.

En su trayecto, enfrentó el frío helado de la madrugada, el sol abrasador del mediodía y la interminable inmensidad de la carretera. Con cada pedalazo, demostró que la resistencia física y mental no tiene límites cuando se combina con la pasión y el espíritu de lucha.

Ecuador. El 'espartano del pedal' durante la ruta E35.

“No fue solo una competencia, fue un acto de fe en mí mismo y en lo que podemos lograr como ecuatorianos”, expresó Vintimilla al cruzar la meta, visiblemente emocionado.

La ruta Ecuador Non Stop no es únicamente un reto deportivo: es un símbolo de unidad, de resistencia y de orgullo nacional. La victoria de Vintimilla resuena como un latido que inspira a las futuras generaciones de ciclistas.

Con esta hazaña, el Desafío UNIANDES E35 se consolida como la competencia más dura y emblemática del ciclismo ecuatoriano, y Bernardo Vintimilla se eleva a la plataforma de leyendas deportivas del país.

Orgullo nacional. Bernardo llegando al Kilómetro 1.000 de la ruta, 'columna vertebral' del Ecuador.



