Carlos Alcaraz: la singular máscara que usó en su partido en Masters 1000 de Cincinnati

Carlos Alcaraz protagonizó un momento simbólico en el Masters 1000 de Cincinnati al colocarse una máscara del icónico luchador mexicano Dr. Wagner Jr., obsequio de un joven aficionado durante una firma de autógrafos. El gesto espontáneo sorprendió a entrenadores y público, revelando su cercanía con la cultura mexicana y aportando una chispa lúdica antes de su partido del martes.

PUBLICIDAD

¿Por qué Alcaraz usó la máscara de Dr. Wagner Jr.?

El símbolo no fue casual: la máscara pertenece al legendario luchador mexicano Dr. Wagner Jr. , una figura emblema de la lucha libre nacional, cuya carrera arranca desde finales de los ochenta en promotoras como CMLL y AAA, y quien ha heredado el legado de su padre, Dr. Wagner Sr.

Carlos Alcaraz: la singular máscara que usó en su partido en Masters 1000 de Cincinnati Captura de pantalla.

Al recibirla, Alcaraz respondió con un espontáneo “¡Wow!”, una foto con el fan y aplicó la máscara frente a su equipo como una cálida muestra de conexión y respeto hacia la afición mexicana.

¿Quién es su rival este martes en Cincinnati?

Tras superar a Damir Dzumhur en debut, Alcaraz se prepara para enfrentar al serbio Hamad Medjedovic en la ronda de 32 este martes por la tarde (aproximadamente a las 19:00, hora peninsular española).

El duelo promete intensidad y será transmitido en vivo por Movistar Plus+, además de contar con seguimiento en directo desde AS.