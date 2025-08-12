Blackburn Rovers se interesa en John Yeboah

Blackburn Rovers, equipo de la Championship de Inglaterra, estaría interesado en el atacante John Yeboah. El jugador de Venezia FC, conocido por su reciente rendimiento destacado, aparece como una opción para reforzar el ataque de los ingleses. Hasta el momento, no se han dado detalles sobre oferta formal o negociaciones avanzadas.

Trayectoria destacada de John Yeboah

Inicios y formación : Nacido en Hamburgo (23 de junio de 2000), inició su formación en el VfL Wolfsburg en 2015 y debutó profesionalmente en la Bundesliga el 3 de noviembre de 2018 frente al Borussia Dortmund.

: Fue cedido al VVV-Venlo (2019–20), donde sumó 18 partidos y un gol.



Luego jugó con el Willem II y fue cedido al Almere City y al MSV Duisburg.

Polonia: Su salto goleador :

: Tras fichar por Śląsk Wrocław (2022–23), anotó 10 goles en 32 partidos de liga, además de 3 en copa.



En 2023 fue fichado por Raków Częstochowa, sumando 3 goles en liga y apareciendo en competiciones europeas (Champions y Europa League).

Llegada a Italia – Venezia FC :

: Confirmado su traspaso el 30 de agosto de 2024 por más de 2.5 millones de euros, con contrato hasta 2028.



Hasta la temporada 2024‑25, acumuló 33 apariciones en Serie A, con 1 gol y 1 asistencia.

Selección nacional :

: Inicialmente internacional sub‑16 a sub‑20 por Alemania.



Desde 2024 representa a la selección absoluta de Ecuador, con 13 partidos y 2 goles, incluyendo participación destacada en la Copa América 2024.

John Yeboah es un jugador joven y versátil, con experiencia en varias ligas europeas, capacidad de desequilibrio por las bandas, y presencia internacional con Ecuador. Su llegada a la Championship de Blackburn Rovers podría ser un paso interesante tanto para él como para el club inglés.