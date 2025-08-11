Libertad vs River Plate: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Libertad y el Millonario se miden por la llave 3 de la Copa Libertadores el jueves 14 de agosto a las 19:30 horas, en el estadio el Tuyukuá.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 14 de mayo, en Fase de grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2024, y River Plate se impuso por 2 a 0.

Wilton Pereira Sampaio es el árbitro designado para controlar el partido.

Los resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril) Fase de Grupos: Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril) Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril) Fase de Grupos: Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo) Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo) Fase de Grupos: Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo)

Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril) Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril) Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril) Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo) Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo) Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)

Horario Libertad y River Plate, según país