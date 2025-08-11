Barcelona se lleva la victoria por 2 a 1 en un reñido partido

Este domingo, Barcelona venció por 1-2 a El Nacional como visitante, en un partido de la fecha 24 de la Liga Pro. En el minuto 20 del primer tiempo, Janner Corozo aprovechó una jugada para romper el empate. Jonathan Borja igualó momentáneamente el marcador a los 23 minutos de la misma etapa, gracias a una jugada. El gol decisivo fue obra de Miguel Parrales (de penal) en el minuto 34 de la misma mitad.

Una gran jugada de Barcelona, a los 20 minutos del primer tiempo, fue la que movió el marcador gracias a Janner Corozo. Miguel Parrales envió un centro, que dominó el volante y pateó para superar a David Cabezas Medina.

El conjunto de Ismael Rescalvo generó peligro con un disparo de Janner Corozo, a los 67 minutos de la segunda etapa, que terminó impactando en uno de los palos.

El técnico de El Nacional, Juan Pérez, propuso una formación 3-6-1 con David Cabezas en el arco; Rommel Cabezas, José Flor y Bryan Rivera en la línea defensiva; Bryan Hernández, Edison Caicedo, Charles Vélez, Adrián Cela, Jeremy Mejía y Jonathan Borja en el medio; y Djorkaeff Reasco en el ataque.

Por su parte, el equipo de Ismael Rescalvo salió a la cancha con un esquema 4-5-1 con Ignacio de Arruabarrena bajo los tres palos; Bryan Carabalí, Alex Rangel, Xavier Arreaga y Gustavo Vallecilla en defensa; Jean Carlos Montaño, Jhonny Quiñónez, Brian Oyola, Joaquin Valiente y Janner Corozo en la mitad de cancha; y Miguel Parrales en la delantera.

Anthony Díaz Mora fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio el Coloso de El Batán.

El próximo partido de El Nacional en el campeonato será como visitante ante Delfín, mientras que Barcelona recibirá a Macará.

Cambios en El Nacional

45' 2T - Salieron Jeremy Mejía por Vilinton Branda y Jonathan Borja por Jawer Guisamano 58' 2T - Salieron Bryan Hernández por Jhoel Maya y Charles Vélez por Fricson Borja 81' 2T - Salió José Flor por Sander Mazamba

Amonestado en El Nacional:

18' 2T Rommel Cabezas (Conducta antideportiva)





Cambios en Barcelona