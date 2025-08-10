Universidad de Chile vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Sudamericana

U. de Chile y el Rojo se verán las caras el miércoles 13 de agosto por la llave 2 de la Copa Sudamericana. El encuentro será en el estadio Nacional, a las 19:30 horas.
El encargado de impartir justicia en el partido será Anderson Daronco.
Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Universidad de Chile 5 vs Guaraní 0 (17 de julio)
- Playoff Octavos: Guaraní 2 vs Universidad de Chile 1 (24 de julio)
Los resultados de Independiente en partidos de la Copa Sudamericana
- Fase de Grupos: Nacional Potosí 2 vs Independiente 0 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente 2 vs Boston River 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Guaraní 2 vs Independiente 1 (22 de abril)
- Fase de Grupos: Boston River 1 vs Independiente 5 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente 1 vs Guaraní 0 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: Independiente 7 vs Nacional Potosí 0 (28 de mayo)
Horario Universidad de Chile e Independiente, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas