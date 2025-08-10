No hubo goles en el empate entre Manta F.C. e Independiente del Valle

En un encuentro sin goles, Manta F.C. e Ind. del Valle empataron en el estadio Jocay el partido correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro.

El entrenador de Manta F.C., Efrén Mera, dispuso en campo una formación 4-3-3 con Félix Zambrano en el arco; Jeremy Mina, Andrés Madruga, Luis Mateo Ortiz y Gastón Bartora en la línea defensiva; Braian Ramírez, Liberman Torres y Facundo Ospitaleche en el medio; y Christian Alemán, Jorge Daniel Valencia y Jostin Alman en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Javier Rabanal se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Guido Villar bajo los tres palos; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Gustavo Cortez en defensa; Emerson Pata, Juan Cazares, Jordy Alcívar, Patrik Mercado y Aron Rodríguez en la mitad de cancha; y Claudio Paul Spinelli en la delantera.

El partido en el estadio Jocay fue dirigido por el árbitro Augusto Aragón Bautista.

Por la próxima fecha, Manta F.C. visitará a Liga de Quito. Por otro lado, Ind. del Valle recibirá a Orense.

Cambios en Manta F.C.

85' 2T - Salió Liberman Torres por Danny Cabezas 92' 2T - Salieron Jostin Alman por Maikel Valencia, Braian Ramírez por Jordano Zambrano y Christian Alemán por Ervin Zorrilla

Amonestados en Manta F.C.:

7' 2T Liberman Torres (Conducta antideportiva) y 31' 2T Facundo Ospitaleche (Conducta antideportiva)





Cambios en Independiente del Valle

63' 2T - Salió Emerson Pata por Darwin Guagua 78' 2T - Salieron Claudio Paul Spinelli por Yandri Vásquez y Jorge Daniel Valencia por Richard Ortiz 86' 2T - Salieron Patrik Mercado por Junior Sornoza y Gustavo Cortez por Michael Hoyos

Amonestados en Independiente del Valle:

13' 1T Claudio Paul Spinelli (Conducta antideportiva), 8' 2T Richard Schunke (Conducta antideportiva) y 35' 2T Patrik Mercado (Conducta antideportiva)



