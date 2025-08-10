Alianza Lima vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Alianza L. y U.Católica juegan por la llave 1 de la Copa Sudamericana el miércoles 13 de agosto. El partido será desde las 19:30 horas en el estadio el Coloso Victoriano.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.
Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana
- Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)
- Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)
Los resultados de U. Católica (E) en partidos de la Copa Sudamericana
- Primera Fase: U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo)
- Fase de Grupos: Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril)
- Fase de Grupos: U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril)
- Fase de Grupos: Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo)
- Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: U. Católica (E) 1 vs Vitória 0 (28 de mayo)
Horario Alianza Lima y U. Católica (E), según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas