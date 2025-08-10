Deportes

Alianza Lima vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Sudamericana

Toda la previa del duelo entre Alianza Lima y U. Católica (E). El partido se jugará en el estadio el Coloso Victoriano el miércoles 13 de agosto a las 19:30 horas. Será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Por Data Factory

Alianza L. y U.Católica juegan por la llave 1 de la Copa Sudamericana el miércoles 13 de agosto. El partido será desde las 19:30 horas en el estadio el Coloso Victoriano.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Leandro Rey Hilfer.

Los resultados de Alianza Lima en partidos de la Copa Sudamericana
  1. Playoff Octavos: Alianza Lima 2 vs Grêmio 0 (16 de julio)
  2. Playoff Octavos: Grêmio 1 vs Alianza Lima 1 (23 de julio)
Los resultados de U. Católica (E) en partidos de la Copa Sudamericana
  1. Primera Fase: U. Católica (E) 0 vs Aucas 0 (4-2 en penales a favor de U. Católica (E)) (6 de marzo)
  2. Fase de Grupos: Vitória 1 vs U. Católica (E) 1 (2 de abril)
  3. Fase de Grupos: U. Católica (E) 3 vs Cerro Largo 1 (10 de abril)
  4. Fase de Grupos: U. Católica (E) 3 vs Defensa y Justicia 1 (24 de abril)
  5. Fase de Grupos: Cerro Largo 1 vs U. Católica (E) 3 (7 de mayo)
  6. Fase de Grupos: Defensa y Justicia 1 vs U. Católica (E) 1 (14 de mayo)
  7. Fase de Grupos: U. Católica (E) 1 vs Vitória 0 (28 de mayo)
Horario Alianza Lima y U. Católica (E), según país
  1. Argentina: 21:30 horas
  2. Colombia y Perú: 19:30 horas
  3. Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  4. Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

