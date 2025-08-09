Libertad castigó a Mushuc Runa con una victoria por 2 a 1

El partido por la fecha 24 de la Liga Pro, disputado este sábado, terminó 1 a 2 a favor del equipo visitante. A los 14 minutos del primer tiempo y después de una jugada, Wilter Ayoví fue el encargado de marcar el 1 a 0. La igualdad temporal fue conseguida por Ángel Gracia, al minuto 44 de la misma mitad (de penal). El gol que sentenció el resultado final llevó la firma de Eber Caicedo y llegó a través de un remate desde los doce pasos en el minuto 14 de la segunda etapa.

Mushuc Runa tuvo mayor cantidad de remates durante todo el partido (21), pero sus disparos no cumplieron el cometido deseado. Según la estadísticas, 15 disparos fueron al arco y 5 acabaron afuera.

Joaquín Vergés desaprovechó la oportunidad de lograr el empate para Mushuc Runa, ya que no convirtió un penal en el minuto 88 del segundo tiempo.

El estratega de Mushuc Runa, Paúl Vélez, paró al once inicial con una formación 4-4-2 con Rodrigo Formento en el arco; Ángel Gracia, Bryan Bentaberry, Dennys Quintero y Kevin Peralta en la línea defensiva; Cristian Penilla, Robert Burbano, Stiven Tapiero y Luis Arce en el medio; y Jairón Charcopa y Bágner Delgado en el ataque.

Por su parte, los elegidos por Juan Carlos León salieron al campo de juego con un esquema 3-5-2 con Leonel Nazareno bajo los tres palos; Ronny Biojó, Kevin Becerra y Alan Garcia en defensa; Yerlin Quiñónez, Wilter Ayoví, Iván Zambrano, Jostin Bravo y Carlos Arboleda en la mitad de cancha; y Denilson Bolaños y Eber Caicedo en la delantera.

El juez elegido para dirigir el partido en el estadio el Olímpico de Riobamba fue Oswaldo Contreras Macías.

Para la siguiente fecha, Mushuc Runa actuará de local frente a Aucas, mientras que Libertad FC visitará a U. Católica (E).

Cambios en Mushuc Runa

45' 2T - Salieron Bágner Delgado por Carlos Orejuela, Robert Burbano por Joaquín Vergés y Cristian Penilla por Glendys Mina 67' 2T - Salió Luis Arce por Nicolás Dávila 82' 2T - Salieron Ángel Gracia por Jefferson Arce, Carlos Arboleda por Carlos Jair Gruezo y Alan Garcia por José Monaga

Amonestados en Mushuc Runa:

6' 1T Bryan Bentaberry (Conducta antideportiva) y 38' 2T Stiven Tapiero (Conducta antideportiva)





Cambios en Libertad

68' 2T - Salió Wilter Ayoví por Néstor Caicedo 92' 2T - Salió Jostin Bravo por Jean Humanante

Amonestado en Libertad:

41' 2T José Monaga (Conducta antideportiva)



