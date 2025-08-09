EN VIVO: U. Católica (E) empató 1-1 en su visita a Orense

Orense vs U. Católica (E): previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 de la Liga Pro

U. Católica (E) empató 1-1 en su visita a Orense

Las estadísticas del encuentro entre Orense y U. Católica (E) de la Liga Pro:

Tiros al arco: Orense (2) VS U. Católica (E) (7) Fouls cometidos: Orense (11) VS U. Católica (E) (18) Pases Correctos: Orense (1) VS U. Católica (E) (0) Tarjetas Amarillas: Orense (1) VS U. Católica (E) (5) Tarjetas Rojas: Orense (1) VS U. Católica (E) (0) Tiros Libres: Orense (1) VS U. Católica (E) (3)

Así llegan Orense y U. Católica (E)

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Orense en partidos de la Liga Pro

Orense buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Barcelona. Suma 1 partido sin ganar, en 2 ha triunfado y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 5 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de U. Católica (E) en partidos de la Liga Pro

U. Católica (E) venció en casa a Aucas por 6 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2, ha empatado 1 y perdido 1. Además, logró gritar 16 goles y ha recibido 8 en su arco.

El árbitro Juan Andrade Arreaga fue el encargado de supervisar el juego en el estadio Nueve de Mayo.

Formación de Orense hoy

El entrenador Raúl Antuña dispuso una formación 4-4-2 con Rolando Silva defendiendo el arco; Pedro Velasco, Gaston Arturia, Beder Caicedo y Nazareno Romero como zagueros; Ángel Mena, Nixon Molina, Sergio Vasquez y Valentín Burgoa en el centro del campo; con Agustín Herrera y Octavio Bianchi como atacantes.

Formación de U. Católica (E) hoy

Por su parte, Diego Martínez salió a jugar con un esquema 4-3-3, con el arquero Rafael Romo; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Marcos Sevillano, Eddy Mejía como defensores; Luis Moreno, Mauro Díaz y Daniel Clavijo como centrocampistas; y Azarías Londoño, Byron Palacios y Mauricio Alonso como delanteros.