Aucas se quedó con el Superclásico por 1 a 0

El enfrentamiento disputado en el estadio la Caldera del Sur, correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro, culminó con la victoria de Aucas, que superó a LDU Quito por la mínima diferencia de 1-0. Luis Ángel Cano anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 7 del primer tiempo.

PUBLICIDAD

Después de recibir un centro de Michael Carcelén, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.

La figura del encuentro fue Luis Ángel Cano. El volante de Aucas se destacó frente a Liga de Quito ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.

Otro de los futbolistas clave en el estadio la Caldera del Sur fue Hamilton Piedra. El arquero de Aucas tuvo un gran rendimiento frente a Liga de Quito debido a que atajó 5 disparos.

El entrenador de Aucas, Gabriel Pereyra, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Hamilton Piedra en el arco; John Ontaneda, Carlos Rolón y Stalin Segura en la línea defensiva; Daniel Patiño, Angelo Mina, Renny Jaramillo, Jonnathan Mina, Luis Ángel Cano y Michael Carcelén en el medio; y Brian Montenegro en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Tiago Nunes se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Gonzalo Valle bajo los tres palos; Kevin Minda, Richard Mina y Leonel Quiñónez en defensa; Daniel De La Cruz, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo y Bryan Ramírez en la mitad de cancha; y Lautaro Pastrán y Jeison Medina en la delantera.

El árbitro designado para el encuentro fue Alex Cajas Torres.

Aucas visitará a Mushuc Runa en la próxima jornada, mientras que LDU Quito recibirá a Manta F.C. en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Cambios en Aucas

59' 2T - Salió Brian Montenegro por Cristhoper Zambrano 83' 2T - Salió Michael Carcelén por Bruno Miranda

Amonestados en Aucas:

14' 1T Renny Jaramillo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 37' 1T John Ontaneda (Conducta antideportiva)





Expulsado en Aucas:

24' 1T Gabriel Pereyra (Roja directa)





Cambios en Liga de Quito

45' 2T - Salieron Jeison Medina por Alejandro Cabeza, Fernando Cornejo por Alexander Alvarado y Daniel Patiño por Agostino Spina 60' 2T - Salieron Daniel De La Cruz por José Quintero y Lautaro Pastrán por Michael Estrada 75' 2T - Salió Kevin Minda por Darío Aimar

Amonestados en Liga de Quito:

14' 1T Richard Mina (Conducta antideportiva), 46' 1T Gabriel Villamil (Conducta antideportiva), 33' 2T José Quintero (Conducta antideportiva) y 47' 2T Leonel Quiñónez (Conducta antideportiva)





Expulsado en Liga de Quito:

21' 2T Richard Mina (Roja por doble amarilla)



