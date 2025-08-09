Aucas se quedó con el Superclásico por 1 a 0

El enfrentamiento disputado en el estadio la Caldera del Sur, correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro, culminó con la victoria de Aucas, que superó a LDU Quito por la mínima diferencia de 1-0. Luis Ángel Cano anotó el gol que selló el destino del encuentro, en el minuto 7 del primer tiempo.
Después de recibir un centro de Michael Carcelén, el volante remató al arco desde el área grande y venció al arquero rival, que nada pudo hacer.
La figura del encuentro fue Luis Ángel Cano. El volante de Aucas se destacó frente a Liga de Quito ya que convirtió 1 gol y pateó 3 veces al arco.
Otro de los futbolistas clave en el estadio la Caldera del Sur fue Hamilton Piedra. El arquero de Aucas tuvo un gran rendimiento frente a Liga de Quito debido a que atajó 5 disparos.
El entrenador de Aucas, Gabriel Pereyra, dispuso en campo una formación 3-6-1 con Hamilton Piedra en el arco; John Ontaneda, Carlos Rolón y Stalin Segura en la línea defensiva; Daniel Patiño, Angelo Mina, Renny Jaramillo, Jonnathan Mina, Luis Ángel Cano y Michael Carcelén en el medio; y Brian Montenegro en el ataque.
Por su parte, los conducidos por Tiago Nunes se plantaron con una estrategia 3-5-2 con Gonzalo Valle bajo los tres palos; Kevin Minda, Richard Mina y Leonel Quiñónez en defensa; Daniel De La Cruz, Gabriel Villamil, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo y Bryan Ramírez en la mitad de cancha; y Lautaro Pastrán y Jeison Medina en la delantera.
El árbitro designado para el encuentro fue Alex Cajas Torres.
Aucas visitará a Mushuc Runa en la próxima jornada, mientras que LDU Quito recibirá a Manta F.C. en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
Cambios en Aucas
- 59' 2T - Salió Brian Montenegro por Cristhoper Zambrano
- 83' 2T - Salió Michael Carcelén por Bruno Miranda
Amonestados en Aucas:
- 14' 1T Renny Jaramillo (Insultar o desaprobar al árbitro) y 37' 1T John Ontaneda (Conducta antideportiva)
Expulsado en Aucas:
- 24' 1T Gabriel Pereyra (Roja directa)
Cambios en Liga de Quito
- 45' 2T - Salieron Jeison Medina por Alejandro Cabeza, Fernando Cornejo por Alexander Alvarado y Daniel Patiño por Agostino Spina
- 60' 2T - Salieron Daniel De La Cruz por José Quintero y Lautaro Pastrán por Michael Estrada
- 75' 2T - Salió Kevin Minda por Darío Aimar
Amonestados en Liga de Quito:
- 14' 1T Richard Mina (Conducta antideportiva), 46' 1T Gabriel Villamil (Conducta antideportiva), 33' 2T José Quintero (Conducta antideportiva) y 47' 2T Leonel Quiñónez (Conducta antideportiva)
Expulsado en Liga de Quito:
- 21' 2T Richard Mina (Roja por doble amarilla)