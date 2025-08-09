At. Nacional vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

El Verde y São Paulo se verán las caras el martes 12 de agosto por la llave 1 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el estadio Atanasio Girardot, a las 19:30 horas.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de julio, en Semifinal del torneo Copa Libertadores 2016, y At. Nacional se quedó con la victoria por 2 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Gustavo Tejera.

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Nacional 0 (2 de abril) Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril) Fase de Grupos: Bahia 1 vs At. Nacional 0 (24 de abril) Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo) Fase de Grupos: At. Nacional 1 vs Bahia 0 (14 de mayo) Fase de Grupos: Nacional 1 vs At. Nacional 0 (28 de mayo)

Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril) Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril) Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril) Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo) Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo) Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)

Horario At. Nacional y São Paulo, según país