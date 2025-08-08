Técnico Universitario visita a Vinotinto Ecuador por la fecha 24

Vinotinto Ecuador recibirá a Técnico Universitario, en el marco de la fecha 24 de la Liga Pro, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 13:00 horas, en el estadio el Coloso de El Batán.
PUBLICIDAD
Así llegan Vinotinto Ecuador y Técnico Universitario
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Vinotinto Ecuador en partidos de la Liga Pro
Vinotinto Ecuador sacó un empate por 3 en su visita a Delfín. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Últimos resultados de Técnico Universitario en partidos de la Liga Pro
Técnico Universitario viene de derrotar a Manta F.C. con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 4 en su arco.
Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y el marcador favoreció a Vinotinto Ecuador con un marcador de 1-3.
Robert Cabrera Cantos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
Horario Vinotinto Ecuador y Técnico Universitario, según país
- Argentina: 15:00 horas
- Colombia y Perú: 13:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas