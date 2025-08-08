Técnico Universitario visita a Vinotinto Ecuador por la fecha 24

Vinotinto Ecuador recibirá a Técnico Universitario, en el marco de la fecha 24 de la Liga Pro, el próximo domingo 10 de agosto a partir de las 13:00 horas, en el estadio el Coloso de El Batán.

Así llegan Vinotinto Ecuador y Técnico Universitario

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Vinotinto Ecuador en partidos de la Liga Pro

Vinotinto Ecuador sacó un empate por 3 en su visita a Delfín. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 empate y 3 partidos perdidos. Ha recibido 10 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Técnico Universitario en partidos de la Liga Pro

Técnico Universitario viene de derrotar a Manta F.C. con un marcador 3 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 2 oportunidades, resultó perdedor en 1 ocasión e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 4 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y el marcador favoreció a Vinotinto Ecuador con un marcador de 1-3.

Robert Cabrera Cantos será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Vinotinto Ecuador y Técnico Universitario, según país