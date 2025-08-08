Deportes

Se enfrentan Macará y Delfín por la fecha 24

En la previa de Macará vs Delfín, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 10 de agosto desde las 15:30 horas en el estadio Bellavista. El árbitro designado será Franklin Congo Viteri.

Por Data Factory

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 15:30 horas, Delfín visita a Macará en el estadio Bellavista, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro.

Así llegan Macará y Delfín

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Macará en partidos de la Liga Pro

Macará viene de empatar ante Deportivo Cuenca por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Delfín en partidos de la Liga Pro

El anterior partido jugado por Delfín acabó en empate por 3-3 ante Vinotinto Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 11 tantos.

En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y firmaron un empate en 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será Franklin Congo Viteri.


Próximos partidos de Macará en Ecuador - Liga Pro 2025
  1. Fecha 25: vs Barcelona: 17 de agosto - 18:00 horas
  2. Fecha 26: vs Mushuc Runa: 23 de agosto - 14:00 horas
  3. Fecha 27: vs Liga de Quito: 31 de agosto - 13:00 horas
  4. Fecha 28: vs El Nacional: 14 de septiembre - 12:00 horas
  5. Fecha 29: vs Libertad: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Delfín en Ecuador - Liga Pro 2025
  1. Fecha 25: vs El Nacional: 15 de agosto - 19:00 horas
  2. Fecha 26: vs Orense: 25 de agosto - 19:00 horas
  3. Fecha 27: vs Libertad: 1 de septiembre - 19:00 horas
  4. Fecha 28: vs U. Católica (E): 13 de septiembre - 16:30 horas
  5. Fecha 29: vs Técnico Universitario: Fecha y horario a confirmar
Horario Macará y Delfín, según país
  1. Argentina: 17:30 horas
  2. Colombia y Perú: 15:30 horas
  3. Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  4. Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas

