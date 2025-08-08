Se enfrentan Macará y Delfín por la fecha 24

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 15:30 horas, Delfín visita a Macará en el estadio Bellavista, por el duelo correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro.
Así llegan Macará y Delfín
Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.
Últimos resultados de Macará en partidos de la Liga Pro
Macará viene de empatar ante Deportivo Cuenca por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 9 goles marcados y 7 en el arco rival.
Últimos resultados de Delfín en partidos de la Liga Pro
El anterior partido jugado por Delfín acabó en empate por 3-3 ante Vinotinto Ecuador. Su campaña reciente registra resultados diversos: 3 derrotas y 1 empate. Convirtió 5 goles a sus rivales y le han encajado 11 tantos.
En los encuentros más recientes que han jugado en este torneo, el equipo visitante se impuso en 3 cotejos y existieron 2 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y firmaron un empate en 0.
El encargado de impartir justicia en el partido será Franklin Congo Viteri.
Próximos partidos de Macará en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 25: vs Barcelona: 17 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 26: vs Mushuc Runa: 23 de agosto - 14:00 horas
- Fecha 27: vs Liga de Quito: 31 de agosto - 13:00 horas
- Fecha 28: vs El Nacional: 14 de septiembre - 12:00 horas
- Fecha 29: vs Libertad: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Delfín en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 25: vs El Nacional: 15 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 26: vs Orense: 25 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 27: vs Libertad: 1 de septiembre - 19:00 horas
- Fecha 28: vs U. Católica (E): 13 de septiembre - 16:30 horas
- Fecha 29: vs Técnico Universitario: Fecha y horario a confirmar
Horario Macará y Delfín, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas