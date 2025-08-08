Por la fecha 24 se enfrentarán El Nacional y Barcelona

Barcelona y El Nacional se enfrentarán en el estadio el Coloso de El Batán el próximo domingo 10 de agosto desde las 18:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 24 de la Liga Pro.
Así llegan El Nacional y Barcelona
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Últimos resultados de El Nacional en partidos de la Liga Pro
El Nacional viene de caer por 0 a 1 frente a Independiente del Valle. Ha ganado 1, empatado 2 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 4 en el arco contrario.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga Pro
Barcelona viene de un triunfo 2 a 0 frente a Orense. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota. Sumó un total de 5 goles y le metieron 3 en su arco.
En sus últimos 5 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 2 para el anfitrión y 3 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de abril, en Fase Inicial del torneo Ecuador - Liga Pro 2025, y Barcelona se llevó la victoria por 1 a 0.
Anthony Díaz Mora fue designado para controlar el partido.
Próximos partidos de El Nacional en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 25: vs Delfín: 15 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 26: vs Liga de Quito: 24 de agosto - 13:00 horas
- Fecha 27: vs Vinotinto Ecuador: 29 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 28: vs Macará: 14 de septiembre - 12:00 horas
- Fecha 29: vs Emelec: Fecha y horario a confirmar
Próximos partidos de Barcelona en Ecuador - Liga Pro 2025
- Fecha 25: vs Macará: 17 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 26: vs Vinotinto Ecuador: 23 de agosto - 19:00 horas
- Fecha 27: vs U. Católica (E): 31 de agosto - 18:00 horas
- Fecha 28: vs Emelec: 14 de septiembre - 17:30 horas
- Fecha 29: vs Deportivo Cuenca: Fecha y horario a confirmar
Horario El Nacional y Barcelona, según país
- Argentina: 20:00 horas
- Colombia y Perú: 18:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 19:00 horas