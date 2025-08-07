Balón de Oro: Willian Pacho y Moisés Caicedo superan ampliamente a estos nominados

Los 30 candidatos para el Balón de Oro 2025 ya han sido revelados, una de las grandes sorpresa es que los ecuatorianos como Willian Pacho y Moisés Caicedo no fueron tomados en cuenta pese a su gran rendimiento en su temporada y ganar títulos de la magnitud de la Champions League y Mundial de Clubes 2025.

Los datos de Pacho y Caicedo hablan por sí solos, además dejan claro que otros nombres no deberían estar presentes en el listado a pesar de ser jugadores de primer nivel.

Willian Pacho.

Willian Pacho jugó 57 partidos con el Paris Saint-Germain (PSG), acumulando 4545 minutos en todas las competiciones, incluyendo la Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia, Champions League y el Mundial de Clubes, según Transfermarkt.

Fue titular en todos estos partidos y contribuyó con 2 asistencias. Además, ganó cuatro títulos con el PSG: la Ligue 1, la Copa de Francia, la Supercopa de Francia y la Champions League, En la final de la Champions, derrotaron al Inter de Milán por 5-0. Pacho también fue reconocido como uno de los mejores defensores de la Ligue 1.

Además, Luis Enrique hasta lo mencionó en una pasada rueda de prensa que podría ser tomado en cuenta para este premio debido a su incidencia en la temporada.

Moisés Caicedo.

Moisés Caicedo tuvo una excelente temporada 2024-2025 con el Chelsea, consolidándose como un jugador clave y siendo reconocido como el mejor jugador del equipo. Destacó por su liderazgo, siendo capitán en varios partidos y terminando la temporada con un título de la UEFA Europa Conference League. Además, fue fundamental en la clasificación del Chelsea a la Champions League 2025-2026

Estadísticas clave

Partidos: Jugó 38 partidos de Premier League, siendo titular en todos.

Minutos: Acumuló 3,356 minutos en la Premier League, siendo el jugador con más minutos de su equipo.

Goles y asistencias: Anotó un gol y dio dos asistencias en la Premier League.

Premios: Fue elegido como el Jugador de la Temporada del Chelsea y también fue reconocido por sus compañeros.

Otros logros: Fue parte del equipo campeón de la Conference League, donde también anotó un gol.

Liderazgo: Capitaneó al Chelsea en varios partidos.

Por si eso no bastara, quedó campeón del Mundial de Clubes ante el París Saint Germain.

¿Qué jugadores deberían salir de la nominación por los ecuatorianos?

Serhou Guirassy, Harry Kane, Scott McTominay, Michael Olise, Vinicius Jr., Declan Rice, Erling Haaland.

